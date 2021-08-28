68-летний актер "фильмов для взрослых" обвиняется в 34 изнасилованиях

Актера обвиняет 21 женщина.

Американского актера, режиссера, пианиста и иного рода деятеля Рона Джереми обвинили более чем в тридцати изнасилованиях, передает zakon.kz.

Причем особую, так сказать, пикантность ситуации придает то, что Джереми в первую очередь известен как актер "фильмов для взрослых". Более того - он один из самых титулованных и плодовитых в этом секторе индустрии досуга. За карьеру Джереми снялся более чем в 1900 картинах и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, - пишет "Российская газета".

В прокуратуре Лос-Анджелеса, куда повалили иски, уточнили: актера обвиняет 21 женщина. Согласно документам, Джереми надругался над ними в период с 1996 по 2019 год, когда заявительницам было от 15 до 51 года. Теперь артисту может грозить тюремный срок до 300 лет.

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