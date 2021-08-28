Российские полицейские пришли в гостиницу к лидеру Rammstein

СМИ: одного из представителей Rammstein задержали после конфликта с силовиками.

К фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, пришла полиция, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, силовики провели следственные мероприятия в номере артиста в комплексе "Завидово" в Тверской области. Причины визита правоохранителей неизвестны.

Известно, что музыканту было вручено предписание об ограничениях, которые распространяются на его концерт в Тверской области. 29 августа Линдеманн должен выступить на местном фестивале.

Канал пишет, что одного из представителей Rammstein задержали после конфликта с силовиками.

Ранее Эрмитаж направил претензию в адрес Тилля Линдеманна, который снимал в интерьерах музея клип и нарушил договор об использовании музейных изображений.

В Эрмитаже тогда заявили, что Тиль Линдеманн злоупотребил "правом гостя".

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