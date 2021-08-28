Территорию склада в Жамбылской области очищают саперы

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Военные саперы провели инженерную разведку и очистку участка железной дороги и близлежащих населенных пунктов.
Министр обороны осмотрел территорию склада, пострадавшую от пожара, на месте происшествия провел совещание с министром по чрезвычайным ситуациям и акимом Жамбылской области, сообщает zakon.kz.
Были скоординированы совместные действия по ликвидации последствий пожара. Основные усилия направлены на обеспечение стопроцентной безопасности населения.
Инженерные войска регионального командования "Юг" приступили к очистке территории склада инженерных боеприпасов. Подразделения применяют инженерные и бронированные машины разграждений, оборудованные колейными минными тралами. пресс-служба МО РК
Военные саперы провели инженерную разведку и очистку участка железной дороги и близлежащих населенных пунктов.
26 августа случилось возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.
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