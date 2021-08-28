Владимир Путин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

Фото: Акорда

Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - президент РФ Владимир Путин.