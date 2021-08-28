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Владимир Путин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

Фото: Акорда 28 августа 2021, 17:55

Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - президент РФ Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Казахстана в связи с трагическими последствиями взрыва на складах в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. президент РФ Владимир Путин

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