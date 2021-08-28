Казахстанец выиграл международный турнир по теннису среди юниоров

Таким образом, Зангар Нурланулы завоевал свое второе чемпионство в серии Tennis Europe в одиночном разряде за последние два года.

Турнир серии Tennis Europe среди юниоров до 14 лет проходил в Будапеште, сообщает zakon.kz.

За Казахстан выступал Зангар Нурланулы, передает пресс-служба ФТК.

В финале он взял верх над россияниным Алексеем Савгира – 6:4, 6:1.

Таким образом, юный казахстанец завоевал свое второе чемпионство в серии Tennis Europe в одиночном разряде за последние два года.

В целом турнир для меня прошел очень хорошо и удачно. Самый сложный матч был в полуфинале против местного теннисиста, где мне удалось победить в трех сетах. Было волнение, но я справился и выиграл решающую партию со счетом 6:1. Я рад, что выиграл этот турнир и, надеюсь, эта победа - не последняя. Зангар Нурланулы

Еще один юный казахстанец Михаил Мищенко в дуэте с россияниным Алексеем Жилкиным стал финалистом турнира в Ереване Artur Shilajyan Memorial Cup TE-12. В решающей игре казахстанско-российская пара уступила россиянам Глебу Пирогову и Артему Семенову со счетом 2:6, 4:6.

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