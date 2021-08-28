В Актау вручили ключи от многоквартирного жилого дома

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов в 19а и 18 микрорайонах.

В Актау в рамках празднования 30-летия независимости страны и Дня Конституции введено в эксплуатацию 4 жилых дома, расположенных в 18 микрорайоне. Дома построены в рамках государственной программы "Нұрлы жер". Всего 180 квартир, сообщает zakon.kz.

В церемонии вручения ключей принял участие аким города Актау Н. Килыбай и поздравил новоселов.

Благодаря поддержке государства в нашем городе растет число новоселов. Этим летом сдано 443 квартиры в жилом комплексе "Акку-3". Сегодня мы вводим в эксплуатацию новое жилье общей площадью 10 150 квадратных метров. С праздником вас, новоселы! Пусть ваши дома будут наполнены счастьем, - сказал в поздравительной речи глава города.

Собравшиеся стали первыми гостями Медины Алагозовой. Она получила жилье по категории неполная семья.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов в 19а и 18 микрорайонах.

Таким образом, количество новоселов в регионе увеличится.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!