Солнечная вспышка может отключить мировой интернет в ближайшие дни

За последние сутки ученые зарегистрировали семь вспышек класса C, а сегодня утром – более мощную вспышку класса М.

На Солнце третий день подряд продолжается череда вспышек, передает zakon.kz.

Как сообщил на своем сайте Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг вечером произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C.

За последние сутки ученые зарегистрировали семь вспышек класса C, а сегодня утром – более мощную вспышку класса М.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.

В пятницу американская исследовательница Сангита Абду Джиоти рассказала, что мощные солнечные вспышки могут спровоцировать отключение интернета по всему миру. По ее словам, для разных кабелей риск будет различаться.

Свое предсказание она изложила в докладе на конференции SIGCOMM 2021.

Вместе с этим специалист признала тот факт, что мощная солнечная вспышка не приведет к полному отключению интернета. Однако есть риск серьезной дестабилизации. Помимо этого, такое явление может вывести из строя всё оборудование на земной орбите, что лишит человечество спутникового интернета и систем глобального позиционирования, пишут "Известия".

Одними из самых мощных транзиентных явлений в Солнечной системе считаются солнечные вспышки, которые сопровождаются корональными выбросами. Но они происходят достаточно редко. О трех известных сообщалось еще до появления эпохи интернета.

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