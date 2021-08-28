США начали вывод войск из аэропорта Кабула

Также Кирби добавил, что аэропорт Кабула может подвергнуться новым атакам террористов.

Американские военнослужащие начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби. Он уточнил, что аэропорт по-прежнему находится под контролем армии США.

Также Кирби добавил, что аэропорт Кабула может подвергнуться новым атакам террористов.

Уточняется, что силы США покидают кабульскую авиагавань после того, как две недели контролировали обстановку в аэропорту. На протяжении этого времени самолеты ВВС Соединенных Штатов эвакуировали граждан своей страны, мирных афганцев, имеющих определенное разрешение, а также иностранцев.

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

Боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство.

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