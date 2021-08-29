В Казахстане День общенационального траура

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Во всех городах республики приспустят государственные флаги.
29 августа объявлено Днем общенационального траура в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.
26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.
Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.
На сегодня известно о 13 погибших.
Среди погибших числятся:
- Старшина Надирбеков Еркин Ерикбаевич.
- Сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы.
- Ефрейтор Жанбулатов Руслан Журсинбаевич.
- Служащий ВС РК Далибаев Уразбек Дайраевич.
- Пожарный — спасатель ПЧ-3 Тараз ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Темирбулатов Арнур Серикович.
- Старший пожарный — спасатель ПЧ-3 Тараз ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Сандыбаев Елдос Кадырбайулы.
- Оперативный дежурный — заместитель руководителя тушения пожара ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Микропуло Александр Николаевич.
- Старший пожарный — спасатель СПЧ-1 Тараз ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Торебеков Танирберген Кудайбергенович.
- Заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Айманов Меиржан Какпосынович.
- Военный прокурор Арман Капезов.
Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших продолжаются.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших. Он провел совещание, где поручил создать Межведомственную комиссию, чтобы ликвидировать последствия ЧП. Властям президент поручил принять меры, направленные на возвращение сельских жителей в свои дома, а также провести объективное расследование происшествия.
Воинская часть 28349 и склад инженерных боеприпасов в Жамбылской областии существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.
Общенациональный траур стал десятым в истории Казахстана. Во всех городах республики приспустят государственные флаги. Отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ.
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