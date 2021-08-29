Польские военные ставят колючую проволоку на границе с Беларусью

Обострилась ситуация с мигрантами на границах Литвы, Латвии и Польши.

Польские военные начали ставить колючую проволоку на участке польско-белорусской границы в Зубжице-Вельке для недопущения въезда мигрантов в страну, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава все еще придерживается жесткой позиции по этому вопросу и намерена пресекать незаконный переход границы с Беларусью. Он также обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса.

Белорусский Госпогранкомитет заявил, что Польша пытается силой депортировать группу мигрантов на территорию страны. Ведомство отметило, что большая часть из них были афганцами.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте.

Ситуация с мигрантами на границах Литвы, Латвии и Польши обострилась после того, как Белоруссия отказалась контролировать миграционный поток. Минск обвиняют в контрабанде людей – якобы белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границы европейских стран. Минск обвинения отвергает.

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