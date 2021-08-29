В Казахстане за сутки КВИ заболели 5993 человека

Всего в стране подтверждено 779 927 случая.
Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 5993 человека. Количество новых случаев заражения за сутки постепенно снижается. По сравнению с предыдущим днем выявленных новых заболевших стало меньше на 240, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:
- в городе Нур-Султан - 590,
- в городе Алматы - 1491,
- в городе Шымкент - 217,
- в Акмолинской области - 260,
- в Актюбинской области - 320,
- в Алматинской области - 412,
- в Атырауской области - 401,
- в ВКО - 175,
- в Жамбылской области - 129,
- в ЗКО - 136,
- в Карагандинской области - 750,
- в Костанайской области - 271,
- в Кызылординской области - 130,
- в Мангистауской области - 223,
- в Павлодарской области - 326,
- в СКО - 88,
- в Туркестанской области - 74.
Всего в стране подтверждено 779 927 случаев.
5271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 502,
- в городе Алматы - 1076,
- в городе Шымкент - 259,
- в Акмолинской области - 280,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 123,
- в Атырауской области - 463,
- в ВКО - 127,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 132,
- в Карагандинской области - 1267,
- в Костанайской области - 38,
- в Кызылординской области - 165,
- в Мангыстауской области - 354,
- в Павлодарской области - 208,
- в СКО - 165,
- в Туркестанской области - 112.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 662 158 человек.
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