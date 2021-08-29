В Казахстане за сутки КВИ заболели 5993 человека

Всего в стране подтверждено 779 927 случая.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 5993 человека. Количество новых случаев заражения за сутки постепенно снижается. По сравнению с предыдущим днем выявленных новых заболевших стало меньше на 240, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

в городе Нур-Султан - 590,

в городе Алматы - 1491,

в городе Шымкент - 217,

в Акмолинской области - 260,

в Актюбинской области - 320,

в Алматинской области - 412,

в Атырауской области - 401,

в ВКО - 175,

в Жамбылской области - 129,

в ЗКО - 136,

в Карагандинской области - 750,

в Костанайской области - 271,

в Кызылординской области - 130,

в Мангистауской области - 223,

в Павлодарской области - 326,

в СКО - 88,

в Туркестанской области - 74.

Всего в стране подтверждено 779 927 случаев.

5271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 502,

в городе Алматы - 1076,

в городе Шымкент - 259,

в Акмолинской области - 280,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 123,

в Атырауской области - 463,

в ВКО - 127,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 132,

в Карагандинской области - 1267,

в Костанайской области - 38,

в Кызылординской области - 165,

в Мангыстауской области - 354,

в Павлодарской области - 208,

в СКО - 165,

в Туркестанской области - 112.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 662 158 человек.

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