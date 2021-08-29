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В Казахстане за сутки КВИ заболели 5993 человека

Фото: zakon.kz 29 августа 2021, 07:59

Всего в стране подтверждено 779 927 случая.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 5993 человека. Количество новых случаев заражения за сутки постепенно снижается. По сравнению с предыдущим днем выявленных новых заболевших стало меньше на 240, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

  • в городе Нур-Султан - 590,
  • в городе Алматы - 1491,
  • в городе Шымкент - 217,
  • в Акмолинской области - 260,
  • в Актюбинской области - 320,
  • в Алматинской области - 412,
  • в Атырауской области - 401,
  • в ВКО - 175,
  • в Жамбылской области - 129,
  • в ЗКО - 136,
  • в Карагандинской области - 750,
  • в Костанайской области - 271,
  • в Кызылординской области - 130,
  • в Мангистауской области - 223,
  • в Павлодарской области - 326,
  • в СКО - 88,
  • в Туркестанской области - 74.

Всего в стране подтверждено 779 927 случаев.

5271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 502,
  • в городе Алматы - 1076,
  • в городе Шымкент - 259,
  • в Акмолинской области - 280,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 123,
  • в Атырауской области - 463,
  • в ВКО - 127,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 132,
  • в Карагандинской области - 1267,
  • в Костанайской области - 38,
  • в Кызылординской области - 165,
  • в Мангыстауской области - 354,
  • в Павлодарской области - 208,
  • в СКО - 165,
  • в Туркестанской области - 112.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 662 158 человек.

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