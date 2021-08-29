Число умерших от коронавируса и пневмонии увеличилось в Казахстане

Лечение от КВИ продолжают получать 115 489 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 29 августа 2021 года передает zakon.kz.

Всего умерли 157 человек. Это на 26 больше по сравнению со статистикой за предыдущие сутки.

На 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 489 человек (108 65 + и 6838 КВИ-), из них в стационарах находятся - 25 753 пациента, на амбулаторном уровне - 89 736 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1796 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 493 пациента, на аппарате ИВЛ - 237 пациентов.

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