Токаев посмертно наградил военных и спасателей в Жамбылской области

Ордена присвоены участникам событий в воинской части.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о посмертном присвоении орденов спасателям и военным, погибшим при взрывах в воинской части, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Айманову Меиржану Какпасыновичу – заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно), - говорится в указе.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:

орденом "Айбын" І степени

Капезова Армана Куанышевича (посмертно) – военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры

Микропуло Александра Николаевича (посмертно) – оперативного дежурного (заместителя руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом "Айбын" ІІІ степени

Далибаева Уразбека Дайраевича (посмертно) – стрелка команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны

Жанбулатова Руслана Журсинбаевича (посмертно) – специалиста (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

Мешінбай Марат Сайлауұлы (посмертно) – специалиста (механика-водителя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

Надирбекова Еркина Ерикбаевича (посмертно) – начальника подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

Сандыбаева Елдоса Қадырбайұлы (посмертно) – старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Тимирбулатова Арнура Сериковича (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Торебекова Танирбергена Кудайбергеновича (посмертно) – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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