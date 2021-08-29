Не стоит при простуде вставлять в ноздри ломтики лука или чеснока.

Российский врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал опасные методы лечения простуды, передает zakon.kz.

Специалист отметил, что осеннюю простуду многие люди ошибочно считают заболеванием, которое не требует медицинской помощи. По его словам, некоторые "народные" методы могут существенно навредить. Одним из таких методов является поход в баню.

В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее, - приводит lenta.ru слова Зайцева.

Также он добавил, что не стоит при простуде вставлять в ноздри ломтики лука или чеснока. По его словам, в момент простуды развивается отек слизистой оболочки.

При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек, - объяснил кандидат медицинских наук.

Врач добавил, что лук и чеснок могут также спровоцировать ожог слизистой.

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