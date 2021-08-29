Четвертую медаль гарантировала Казахстану на Паралимпиаде дзюдоистка

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В полуфинале казахстанка победила итальянку.
Зарина Байбатина принесла Казахстану четвертую медаль Паралимпиады-2020 в Токио, передает zakon.kz.
В полуфинале казахстанская дзюдоистка победила итальянку Каролину Косту и гарантировала себе, как минимум, "серебро", - пишет Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Ранее "серебро" команде принесли парадзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет. Также в копилке страны есть "золото" благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву.
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