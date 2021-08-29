Люди несут цветы в пожарную часть в Жамбылской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Также пресс-служба Минобороны опубликовала видео с фотографиями погибших.
Люди несут цветы в День траура в пожарную часть во втором микрорайоне, передает zakon.kz.
Как уточняет Telegram-канал ВТВС, именно там служили погибшие.
Также пресс-служба Минобороны опубликовала видео с фотографиями погибших.
26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.
Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.
На сегодня известно о 13 погибших.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!