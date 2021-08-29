Люди несут цветы в пожарную часть в Жамбылской области

Также пресс-служба Минобороны опубликовала видео с фотографиями погибших.

Люди несут цветы в День траура в пожарную часть во втором микрорайоне, передает zakon.kz.

Как уточняет Telegram-канал ВТВС, именно там служили погибшие.

Также пресс-служба Минобороны опубликовала видео с фотографиями погибших.

26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.

Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

На сегодня известно о 13 погибших.

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