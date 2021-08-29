Погибший во время взрывов в Жамбылской области Айманов спас несколько человек

Замначальника службы пожаротушения погиб при втором взрыве, когда пытался помочь коллегам.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин объяснил, почему погибшие в результате взрывов в Жамбылской области были удостоены разных наград, передает zakon.kz.

Во-первых, я бы хотел принести слова соболезнования всем родным и близким, которые погибли в трагической ситуации, произошедшей в Жамбылской области. На сегодняшний день у нас числятся погибшими 13 человек, те тела, которые нашли. Три тела, к сожалению, не опознано на сегодняшний день, и еще поисковые работы троих продолжаются в эпицентре взрывов. Поэтому, сейчас указом Главы государства был награжден только ряд сотрудников Министерства по ЧС, Министерства обороны, и те, которые были опознаны. Остальные сотрудники, после того как будут определены по ДНК-экспертизе и найдены их тела, будут дополнительно внесены в представление для награждения государственными наградами, - рассказал Ильин.

Также он выразил слова благодарности Президенту РК за высокую оценку подвига сотрудников. Министр рассказал и о подвиге полковника Меиржана Айманова.

Заместитель начальника службы пожаротушения получил звание "Халық қаһарманы". Он руководил на месте организации тушения пожара, проведения эвакуационных работ, когда произошел первый взрыв. Со слов в том числе спасенных сотрудников, которые были на месте, он несколько человек вынес с угрожаемого участка. Затем произошел второй более мощный взрыв, в результате которого он погиб, - рассказал Юрий Ильин.

Также глава МЧС пояснил, что весь офицерский состав награждены орденом "Айбын" первой степени, а рядовой состав награждается посмертно орденом "Айбын" третьей степени.

26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.

Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

На сегодня известно о 13 погибших.

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