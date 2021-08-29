Алматинцы соболезнуют семьям погибших при взрывах в Жамбылской области

Они выразили слова скорби по погибшим и пожелали выздоровления пострадавшим.

В эти дни все мировое сообщество выражает соболезнования семьям погибших при взрывах в Жамбылской области, передает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Новость о трагическом событии, произошедшем на территории военной базы в Жамбылской области, повергла в шок весь казахстанский народ. В эти дни слова соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавших звучат отовсюду. Разделяют боль тяжелой утраты и депутаты алматинского маслихата.

- От себя лично и от депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это тяжелая утрата. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Алматы вместе с вами, - сказал депутат маслихата Ербулат Касымов. - Безусловно мы готовы оказать посильную помощь по оказанию восстановительных мероприятий в Жамбылской области, - отметила Асия Аканова.

Слова скорби по погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрывов выражают в эти дни и члены алматинского филиала Ассамблеи народа Казахстан.

- Я считаю, что эти ребята, которые, не щадя своей жизни, ринулись в бой с этой стихией, достойны очень высокого поклонения. Поэтому семьям погибших выражаю большую скорбь, родным, близким, - сказал председатель городского совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана Ахметжан Шардинов. - Мы разделяем это горе, разделяем эту боль, мы рядом с вами, мы выражаем соболезнование. Көңіл айтамыз, Иманды болсын. Мы понимаем то состояние, которое сейчас испытывают жертвы, которые понесли боль и страдание, - заверил заместитель председателя Алматинского корейского национального центра Георгий Кан. - Примите наши искренние соболезнования в связи с трагедией, которая произошла под Таразом. Мы хотели бы склонить голову и перед героизмом наших военнослужащих. Им семьям, чтобы они держались и знали, что мы всегда их поддержим, - подчеркнул заместитель председателя Алматинского этно-культурного центра Абдухалил Уралбаев.

Многие казахстанцы с момента трагедии оказывают посильную помощь семьям погибших и пострадавших. Общее горе сплотило весь народ.

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