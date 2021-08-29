Шестилетняя девочка из Актобе обиделась на маму за побои и ушла из дома

Семью поставили на учет.

В Актобе женщина систематически избивала свою дочь, передает zakon.kz.

На днях шестилетняя девочка, проживающая в доме по улице Тургенева, вышла из дома и не вернулась. Спустя несколько часов, сотрудники патрульной полиции нашли пропавшую девочку, она находилась в парке семейного отдыха и целый день находилась там. На теле девочки имелись кровоподтеки, полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Как отметили в ведомстве, родителей девочки в тот же день доставили в отдел и поставили на профилактический учет по категории "неблагополучные семьи".

В отношении матери девочки начато досудебное расследование по ст. 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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