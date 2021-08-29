В работе популярной социальной сети произошел сбой

Около 78% пользователей не могут загрузить сайт.

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Это следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector, передает zakon.kz.

Около 78% пользователей не могут загрузить сайт. У еще 20 процентов не получается отправить сообщения, а у двух процентов возникают проблемы со входом в аккаунт, - пишет lenta.ru.

По данным сервиса, больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

У части пользователей веб-версии могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы полностью восстановили работу, - сообщили в пресс-службе социальной сети.

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