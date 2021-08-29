На месте пепелища в Жамбылской области зафиксирован хлопок

Жертв и пострадавших нет.

На территории склада воинской части, где 26 августа прогремели взрывы, вновь прозвучал хлопок, передает zakon.kz.

На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня 29 августа около 12.20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было, - сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Причины выясняются.

26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.

Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

На сегодня известно о 13 погибших.

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