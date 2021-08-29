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Казахстанец завоевал "бронзу" на международном турнире по велоспорту на треке

Фото: olympic.kz 29 августа 2021, 15:28

Спортсмен входит в состав казахстанского клуба Nursultan Cycling Team.

В Чехии на международном турнире по велоспорту на треке GP Prostejov - Memorial of Otmar Malecek представитель команды Казахстана завоевал медаль, передает zakon.kz.

Успеха добился Рамис Динмухаметов. Он завоевал "бронзу" в гонке скретч, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Как отмечается, спортсмен входит в состав казахстанского клуба Nursultan Cycling Team.

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