Казахстанец завоевал "бронзу" на международном турнире по велоспорту на треке

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Спортсмен входит в состав казахстанского клуба Nursultan Cycling Team.
В Чехии на международном турнире по велоспорту на треке GP Prostejov - Memorial of Otmar Malecek представитель команды Казахстана завоевал медаль, передает zakon.kz.
Успеха добился Рамис Динмухаметов. Он завоевал "бронзу" в гонке скретч, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.
Как отмечается, спортсмен входит в состав казахстанского клуба Nursultan Cycling Team.
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