Талибы расстреляли известного афганского певца

Талибы считали, что творчество музыканта "противоречит исламу".

Талибы расстреляли популярного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, передает zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Times Now со ссылкой на родственников певца. Информацию подтвердил и экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби в Twitter.

По их словам, несколько боевиков ворвались в дом певца, вывели его во двор и расстреляли.

В своих произведениях певец выражал поддержку противникам "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане). Большинство лидеров радикального движения считали, что творчество музыканта "противоречит исламу".

Ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.

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