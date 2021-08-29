В Бразилии открыли статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанерйо

В монастыре рассказали, что паломники и туристы начали приезжать к статуе Будды задолго до ее официального открытия.

В Бразилии открыли гигантскую статую Будды. Изваяние установлено в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу и является самым большим в стране, сообщает zakon.kz.

Она превосходит по высоте статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанерйо, которая без пьедестала составляет 30 м, передает телеканал Globo.

Ее возведение было завершено в октябре 2020 года, а в декабре была проведена специальная церемония по буддийскому обряду "открытие глаз". Открытие монумента было назначено на апрель текущего года, но планы были скорректированы из-за пандемии коронавируса.

В монастыре рассказали, что паломники и туристы начали приезжать к статуе Будды задолго до ее официального открытия. Каждые выходные к изваянию приезжают до четырех тыс. человек. Доступ к статуе свободен и открыт в любое время.

К слову, возвышающийся над Рио-де-Жанейро Христос не самый большой в Бразилии. В городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс стоит монумент, посвященный Христу, высота которого достигает 31,5 м. Кроме того, в настоящее время в городе Энкантаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится 35-метровая статуя Христа-Заступника.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!