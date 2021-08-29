Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время ЧП в Жамбылской области

Всего лечение проходят 28 пациентов.

О состоянии пострадавших во время взрывов в Жамбылской области рассказали врачи, сообщает zakon.kz.

Как пишет aibat__kz, двое военнослужащих с 85% ожогов тела находятся в тяжелом состоянии.

В отделении реанимации многопрофильной больницы города Тараз находятся еще четверо пострадавших.

Всего лечение проходят 28 пациентов.

С 26 августа в больницу обратилось 93 человека с различными ранениями. 26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.

Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы. На сегодня известно о 13 погибших.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших.

29 августа объявлено Днем общенационального траура.

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