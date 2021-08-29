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Над посольствами Казахстана за рубежом приспущены флаги

Фото: МИД РК 29 августа 2021, 19:47

Иностранные граждане направляют в заграничные учреждения РК свои соболезнования казахстанцам.

Сегодня над зданиями всех посольств Казахстана за рубежом приспущен государственный флаг, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

В связи с общенациональным днем траура в память о погибших при взрывах в Жамбылской области иностранные граждане, представители государственных органов стран пребывания и дипломатический корпус направляют в заграничные учреждения РК свои искренние соболезнования казахстанцам.

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