Как узнать владельца незнакомого номера, рассказал эксперт

При входящем гудке мы видим номер на экране нашего гаджета, и уже здесь кроются нюансы. Сами цифры без труда можно заменить, если звонок осуществляется посредством IP телефонии.

Ни один входящий звонок не может полностью замаскировать себя. Определить абонента можно несколькими способами, сообщает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал ИТ-специалист Павел Мясоедов.

При входящем гудке мы видим номер на экране нашего гаджета, и уже здесь кроются нюансы. Сами цифры без труда можно заменить, если звонок осуществляется посредством IP телефонии. Для этого подбирается специальный SIP-оператор, который не фиксирует идентификатор и во время настройки звонка в специальной графе подставляются любые цифры. Павел Мясоедов

Широко используются разные базы данных мошенников и специальные приложения, которые разрабатывают банки, операторы связи и другие организации. Все они действуют по принципу определителя и сразу дают понять, откуда исходит звонок. Есть приложения, которые даже пишут, откуда может предположительно звонить неизвестный номер.

Однако периодически нежелательные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Еще один способ понять кто звонит - это забить номер в контакты и открыть в мессенджерах. Возможно, там у пользователя на аватарке стоит фотография и вы опознаете своего собеседника. В любом случае, если звонок вызывает у вас сомнения, лучше положить трубку и не продолжать беседу.

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