Казахстанцы завоевали 12 медалей на ЧМ Азии по боксу среди юниоров

Приложение zakon.kz
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Четыре золотых, три серебряных, пять бронзовых медалей.
В ОАЭ завершился юниорский чемпионат Азии по боксу. Команда Казахстана отметилась 12-ю медалями, сообщает zakon.kz.
Olympic.kz, передает, что всего в активе наших боксеров четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград.
Золото:
До 46 килограммов: Дамир Байпаков
До 52 килограммов: Торехан Сабырхан
До 54 килограммов: Адай Ниязбай
До 57 килограммов: Бахтияр Анарбаев
Серебро:
До 66 килограммов: Ислам Советов
До 81 килограмма: Мохаммед Атиа-Хамед
Свыше 81 килограмма: Ердос Шарипбек
Бронза:
До 48 килограммов: Айдар Кадырхан
До 50 килограммов: Илья Калинин
До 60 килограммов: Мадияр Тайпаков
До 70 килограммов: Виктор Литвинов
До 75 килограммов: Даулет Тулемисов.
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