Казахстанцы завоевали 12 медалей на ЧМ Азии по боксу среди юниоров

Четыре золотых, три серебряных, пять бронзовых медалей.

В ОАЭ завершился юниорский чемпионат Азии по боксу. Команда Казахстана отметилась 12-ю медалями, сообщает zakon.kz.

Olympic.kz, передает, что всего в активе наших боксеров четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград.

Золото:

До 46 килограммов: Дамир Байпаков

До 52 килограммов: Торехан Сабырхан

До 54 килограммов: Адай Ниязбай

До 57 килограммов: Бахтияр Анарбаев

Серебро:

До 66 килограммов: Ислам Советов

До 81 килограмма: Мохаммед Атиа-Хамед

Свыше 81 килограмма: Ердос Шарипбек

Бронза:

До 48 килограммов: Айдар Кадырхан

До 50 килограммов: Илья Калинин

До 60 килограммов: Мадияр Тайпаков

До 70 килограммов: Виктор Литвинов

До 75 килограммов: Даулет Тулемисов.

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