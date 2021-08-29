Выросло число погибших при взрыве в Жамбылской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается.
Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло четырнадцати человек, сообщает zakon.kz.
Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается.
Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавших двух человек продолжаются. пресс-служба МЧС РК
Читайте также: В Казахстане День общенационального траура
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!