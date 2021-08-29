Выросло число погибших при взрыве в Жамбылской области

Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло четырнадцати человек, сообщает zakon.kz.

Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается.

Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавших двух человек продолжаются. пресс-служба МЧС РК

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