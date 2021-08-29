Пентагон объяснил необходимость ракетного удара по зданию в Кабуле

По данным афганского телеканала Ariana News, при ракетном ударе погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

Пентагон подтвердил, что ВС Соединенных Штатов нанесли удар с беспилотника по автомобилю в районе Хаджи-Бугра в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГИЛ (организация, запрещенная в Казахстане), сообщает zakon.kz.

С заявлением по поводу атаки выступил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан, передает CNN.

Мы уверены, что успешно поразили цель. Значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки, - заявили в ведомстве.

По словам источника агентства, с БПЛА США был уничтожен террорист-смертник, намеревавшийся на заминированном автомобиле въехать на территорию аэропорта.

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По данным афганского телеканала Ariana News, при ракетном ударе погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошел у ворот аэропорта Кабула, бомбу привел в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлен при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

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