Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Причина смерти не раскрывается. В знак уважения олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней во всех объектах МОК.

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер на 80-м году жизни, передает zakon.kz.

О смерти сообщила пресс-служба МОК.

С прискорбием МОК сообщает о кончине бывшего президента комитета Жака Рогге. Ему было 79 лет.

Причина смерти не раскрывается.

Соболезнования выразил нынешний президент МОК Томас Бах.

Все олимпийское движение будет глубоко оплакивать потерю большого друга и страстного поклонника спорта. Прежде всего, Жак любил спорт и общение со спортсменами — и он передал эту страсть всем, кто его знал. Его радость в спорте была заразительна. Он был опытным президентом, помогал модернизировать и преобразовывать МОК. президент МОК Томас Бах

В знак уважения олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней во всех объектах МОК. Международный олимпийский комитет попросил все национальные олимпийские комитеты и международные федерации присоединиться к этому жесту памяти.

Рогге был чемпионом Бельгии по регби и входил в состав национальной команды. Он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Как яхтсмен он участвовал в трех Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах в классе "Финн".

С 2001 по 2013 год был президентом МОК.

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