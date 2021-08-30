Убийца Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Сын Роберта - Дуглас сказал, что был тронут раскаянием 77-летнего Сирхана Сирхана.

В Калифорнии комиссия по досрочному освобождению пришла к выводу, что 77-летний иорданец Сирхан Сирхан, застреливший Роберта Кеннеди, больше не представляет угрозы для общества. Теперь слово за губернатором штата. Он должен либо утвердить, либо отклонить вердикт комиссии, сообщает zakon.kz.

В 1968 году Роберт Кеннеди – родной брат президента США Джона Кеннеди – был кандидатом в президенты США, боровшимся за номинацию Демократической партии. Он был убит в одном из отелей Лос-Анджелеса после того, как объявил о своей победе на праймериз в Калифорнии, пишет The Washington Post.

Убийца — иорданец по имени Сирхан Сирхан, ему уже 77 лет. Он застрелил сенатора Роберта Кеннеди 5 июня 1968-го, через три года после убийства его брата Джона, занимавшего пост президента.

В 1969 году Сирхан был приговорен к высшей мере наказания, однако в 1972 году штат Калифорния отменил смертную казнь и приговор был изменен на пожизненное заключение.

Серхан провел за решеткой 53 года, сейчас ему 77 лет. Он подавал прошение о помиловании 16 раз.

Двое сыновей Роберта Кеннеди – Роберт Кеннеди-младший и Дуглас Кеннеди - поддержали решение о помиловании. Дуглас сказал, что был тронут раскаянием 77-летнего Сирхана Сирхана.

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