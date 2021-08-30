Сын Трампа заявил, что США оставили талибам оружие на $85 млрд

Он сопроводил сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд, написал в воскресенье в Twitter сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, сообщает zakon.kz.

"Молодцы, демократы!" - добавил Трамп-младший.

Он сопроводил сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".

Впрочем, в комментариях многие американцы попеняли сыну Трампа за действия отца, который также не сумел вывести из страны всю технику и военных.

Сейчас в аэропорту Кабула остается менее четырех тысяч американских военных. Сейчас солдаты обеспечивают безопасный вывоз своих соотечественников, а также жителей стран — союзниц США и афганских беженцев. Согласно договоренностям, американские военные должны покинуть Афганистан до 31 августа.

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