11 человек погибли при столкновении пассажирских судов в Перу

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Еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Столкновение двух пассажирских судов произошло на реке Уальяга в Перу, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Личный состав береговой охраны спас 60 человек и поднял на борт 11 тел, - отмечается на странице Военно-морских сил Перу.
Также сообщается, что еще девять человек числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.
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