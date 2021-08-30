11 человек погибли при столкновении пассажирских судов в Перу

Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Столкновение двух пассажирских судов произошло на реке Уальяга в Перу, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Личный состав береговой охраны спас 60 человек и поднял на борт 11 тел, - отмечается на странице Военно-морских сил Перу.

Также сообщается, что еще девять человек числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.

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