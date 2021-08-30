Россия в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Японии признала свое поражение от россиян.

Сборная России выиграла золотые медали планетарного первенства в Москве, обыграв в финале команду Японии 5:2, передает zakon.kz.

Россияне стали лучшими в мире в третий раз, до этого был успех в 2011 и 2013 годах, сообщает championat.com.

Московский турнир собрал под свои знамена 16 лучших дружин планеты. Открытием этих соревновании, несомненно, стали посланцы Сенегала, которые в четвертьфинале сенсационно обыграли королей пляжного футбола, бразильцев 5:4. Тем самым африканцы заработали путевку в полуфинал, но там у них не хватило сил на японцев – 2:5.

29 августа вечером, данный счет 5:2 был зафиксирован уже на финале чемпионата мира, где сборная Японии признала свое поражение от россиян. Авторами победных мячей стали Федор Земсков, Юрий Крашенников (2), Андрей Новиков и Артур Папоротный. У японцев дубль на счету Такауи Акагумы.

Шынасилов Куандык

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