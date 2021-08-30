Число заболевших коронавирусом в Казахстане за сутки заметно снизилось

Всего в стране подтверждено 785 149 случая.
Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане составил 5222 человека. Это число за сутки снизилось на 771 пункт. Снижение заметно в Шымкенте (-121), а также в Атырауской (-175) и Актюбинской (-56) областях, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:
- в городе Нур-Султан - 522,
- в городе Алматы - 1489,
- в городе Шымкент - 96,
- в Акмолинской области - 257,
- в Актюбинской области - 264,
- в Алматинской области - 424,
- в Атырауской области - 226,
- в ВКО - 160,
- в Жамбылской области - 100,
- в ЗКО - 86,
- в Карагандинской области - 624,
- в Костанайской области - 256,
- в Кызылординской области - 106,
- в Мангистауской области - 154,
- в Павлодарской области - 330,
- в СКО - 74,
- в Туркестанской области - 54.
Всего в стране подтверждено 785 149 случаев.
4938 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 476,
- в городе Алматы - 1078,
- в городе Шымкент - 148,
- в Акмолинской области - 283,
- в Актюбинской области - 225,
- в Алматинской области - 480,
- в Атырауской области - 137,
- в ВКО - 107,
- в Жамбылской области - 50,
- в ЗКО - 62,
- в Карагандинской области - 1197,
- в Костанайской области - 8,
- в Кызылординской области - 129,
- в Мангистауской области - 171,
- в Павлодарской области - 198,
- в СКО - 95,
- в Туркестанской области - 94.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 667 096 человек.
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