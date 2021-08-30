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Число заболевших коронавирусом в Казахстане за сутки заметно снизилось

Фото: zakon.kz 30 августа 2021, 07:59

Всего в стране подтверждено 785 149 случая.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане составил 5222 человека. Это число за сутки снизилось на 771 пункт. Снижение заметно в Шымкенте (-121), а также в Атырауской (-175) и Актюбинской (-56) областях, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

  • в городе Нур-Султан - 522,
  • в городе Алматы - 1489,
  • в городе Шымкент - 96,
  • в Акмолинской области - 257,
  • в Актюбинской области - 264,
  • в Алматинской области - 424,
  • в Атырауской области - 226,
  • в ВКО - 160,
  • в Жамбылской области - 100,
  • в ЗКО - 86,
  • в Карагандинской области - 624,
  • в Костанайской области - 256,
  • в Кызылординской области - 106,
  • в Мангистауской области - 154,
  • в Павлодарской области - 330,
  • в СКО - 74,
  • в Туркестанской области - 54.

Всего в стране подтверждено 785 149 случаев.

4938 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султан - 476,
  • в городе Алматы - 1078,
  • в городе Шымкент - 148,
  • в Акмолинской области - 283,
  • в Актюбинской области - 225,
  • в Алматинской области - 480,
  • в Атырауской области - 137,
  • в ВКО - 107,
  • в Жамбылской области - 50,
  • в ЗКО - 62,
  • в Карагандинской области - 1197,
  • в Костанайской области - 8,
  • в Кызылординской области - 129,
  • в Мангистауской области - 171,
  • в Павлодарской области - 198,
  • в СКО - 95,
  • в Туркестанской области - 94.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 667 096 человек.

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