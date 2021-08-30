Число заболевших коронавирусом в Казахстане за сутки заметно снизилось

Всего в стране подтверждено 785 149 случая.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане составил 5222 человека. Это число за сутки снизилось на 771 пункт. Снижение заметно в Шымкенте (-121), а также в Атырауской (-175) и Актюбинской (-56) областях, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

в городе Нур-Султан - 522,

в городе Алматы - 1489,

в городе Шымкент - 96,

в Акмолинской области - 257,

в Актюбинской области - 264,

в Алматинской области - 424,

в Атырауской области - 226,

в ВКО - 160,

в Жамбылской области - 100,

в ЗКО - 86,

в Карагандинской области - 624,

в Костанайской области - 256,

в Кызылординской области - 106,

в Мангистауской области - 154,

в Павлодарской области - 330,

в СКО - 74,

в Туркестанской области - 54.

Всего в стране подтверждено 785 149 случаев.

в городе Нур-Султан - 476,

в городе Алматы - 1078,

в городе Шымкент - 148,

в Акмолинской области - 283,

в Актюбинской области - 225,

в Алматинской области - 480,

в Атырауской области - 137,

в ВКО - 107,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 62,

в Карагандинской области - 1197,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 129,

в Мангистауской области - 171,

в Павлодарской области - 198,

в СКО - 95,

в Туркестанской области - 94.

4938 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 667 096 человек.

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