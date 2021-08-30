Месси провел первый матч за свой новый клуб

Самый дорогой футболист мира отличился на 16 и 63 минуте.

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал в чемпионате Франции, передает zakon.kz.

Его новый коллектив, "Пари Cен-Жермен", на выезде играл с одним из аутсайдеров французского первенства командой "Реймс", сообщает psg.fr. Месси вышел на поле только во втором тайме, на 66 минуте, заменив другого звездного игрока, бразильца Неймара.

К этому времени парижане вели в счете 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Самый дорогой футболист мира отличился на 16 и 63 минутах.

После этой победы команда Месси единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Франции с 12-ю баллами, одержав четыре победы в четырех матчах.

Куандык Шынасилов

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