124 человека умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 августа 2021 года передает zakon.kz.

На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека (108 831 КВИ+ и 6863 КВИ-), из них в стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне - 89 513 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 495 пациентов, на аппарате ИВЛ - 232 пациента.

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