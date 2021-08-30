98% жителей вакцинированы в одном из районов Алматинской области

Первый компонент вакцины получили 19 787 человек.

Темпы роста заболеваемости в регионе не замедлились, до 25 августа было выявлено 373 случая коронавируса. В результате рост заболеваемости составил 0,3% в день, передает zakon.kz.

Первый компонент вакцины получили 19 787 человек. Это составляет 98% населения региона. А второй компонент вакцины получили 16 664, или 83% населения. В преддверии нового учебного года и учителя тоже не остаются в стороне. Всего в Аксуском районе 41 школа. В них трудятся 1488 учителей. Из них 1269 привились первым компонентом вакцины, 1171 - вторым компонентом, - рассказали в пресс-службе акимата Алматинской области.

Согласно плану, всего подлежат вакцинации 20 тысяч человек, то есть 150 человек в день должны получать противоэпидемическую вакцину. По последним данным, 27 августа получили вакцину 63 жителя района.

В медучреждениях Аксуского района полная достаточность коечного фонда. В инфекционной больнице 80 коек. Также в отделении интенсивной терапии - восемь, в детском отделении - 30, в терапии - 40 коек. Отметим, 25 августа текущего года в больницы района поступили лекарства и средства защиты. Имеется запас лекарств на 1,5 месяца, - говорится в сообщении.

С начала года у 1675 человек в Аксуском районе Алматинской области зарегистрировали пневмонию и COVID-19. Из них 398 были госпитализированы. А на сегодняшний день 341 выписан с выздоровлением. К сожалению, восемь человек погибли. До этого 530 жителей района получали лечение амбулаторно. Благодаря профессионализму врачей 436 пациентов полностью восстановились. Сегодня получают лечение 94 человека.

Единственный способ победить эпидемию - это вакцинация. В Аксуском районе также проводится системная работа по формированию коллективного иммунитета к вирусу, - отметили в акимате.

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