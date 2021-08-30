Токаев обратится к народу Казахстана 1 сентября

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В обращении будут обсуждены приоритеты предстоящего социально-экономического развития страны.
Президент Казахстана планирует выступить с обращением на совместном заседании палат Парламента, передает zakon.kz.
1 сентября в 11:00 глава государства Касым-Жомарт Токаев обратится к народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, - написал пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.
В обращении будут обсуждены приоритеты предстоящего социально-экономического развития страны.
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