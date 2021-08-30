Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Токаев обратится к народу Казахстана 1 сентября

Фото: akorda.kz 30 августа 2021, 13:02

В обращении будут обсуждены приоритеты предстоящего социально-экономического развития страны.

Президент Казахстана планирует выступить с обращением на совместном заседании палат Парламента, передает zakon.kz.

1 сентября в 11:00 глава государства Касым-Жомарт Токаев обратится к народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, - написал пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

В обращении будут обсуждены приоритеты предстоящего социально-экономического развития страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Самые распространенные мифы о раке груди
Как не нужно себя вести, после ссоры с мужем и детьми