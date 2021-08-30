Подстанция "Бозарык" запущена в Шымкенте

Подстанция обеспечит электроэнергией 250 тыс. человек.

В рамках празднования 30-летия Независимости и Дня Конституции в Шымкенте введена в эксплуатацию электроподстанция "Бозарык" мощностью 220 кВ, передает zakon.kz.

В открытии энергокомплекса принял участие аким города Мурат Айтенов. Он проинформировал представителей СМИ о стратегическом значении объекта.

В ходе испытательных работ длительностью в 72 часа на трансформаторные узлы и агрегаты станции подавалось электричество высокого напряжения.

К подстанции "Бозарык", являющейся базовым энергокомплексом, поэтапно будут подключены еще пять электроподстанций мощностью 110/35/10 кВ. В настоящий момент завершены работы по строительству подстанций "Нурсат", "Астана-1", "Астана-2". Высоким темпом идет строительство станции "1-М-1", на стадии разработки находится проектно-сметная документация на строительство подстанции "Ынтымак".

С вводом комплекса ожидается повышение качества подаваемой электроэнергии в микрорайонах "Асар-2, "Туран", "Ынтымак-2", "Северная дача", "Батыс", "Бозарык", "Кайнарбулак", "Шымкент сити", "Достык", "Нурсат".

Данный комплекс, построенный по поручению Главы государства, будет обеспечивать подачу качественной электроэнергии более 250 тысячам человек. Сегодня город формируется в качестве крупного производственного центра. Электроподстанция "Бозарык" как стратегический объект решит проблему дефицита электроэнергии в городе, - подчеркнул Айтенов.

Согласно утвержденным планам, подстанция "Бозарык" обеспечит электроэнергией северную часть города. Именно в этой части идет активная застройка, здесь построено несколько микрорайонов, готовится площадка для новой производственной зоны.

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