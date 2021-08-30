Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке

Ребенка отвезли в больницу, чтобы убедиться, что змея не ядовита.

Змея укусила в щеку пятилетнюю девочку в контактном зоопарке в Екатеринбурге, передает zakon.kz.

Отмечается, что сотрудники террариума уверили родителей ребенка, что пресмыкающихся можно брать на руки и они безопасны. Однако змея вцепилась в щеку пятилетней девочки, - пишут "Известия".

Ребенку оказали первую помощь и отвезли в больницу, чтобы убедиться, что змея не ядовита.

Как заявили в контактном зоопарке, нападение могло произойти из-за того, что перед этим девочка трогала цыплят и на ее коже остался запах.

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