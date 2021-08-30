Двое устькаменогорцев спасли инвалида во время пожара

Пострадавший госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Пожар разгорелся в квартире на пятом этаже по проспекту Назарбаева, передает zakon.kz.

Прибыв к месту вызова спасатели в составе звена газодымозащитной службы произвели разведку, на лестничной клетке спасатели обнаружили мужчину, 1971 года рождения, которого до приезда пожарных два соседа Роман Томилов и Артур Зубко вынесли из задымленного жилого помещения, вскрыв отверткой входную дверь, - рассказали в пресс-службе ДЧС Усть-Каменогорска.

Пострадавший госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Оказалось, что пострадавший инвалид. Спасатели ликвидировали загорание на площади 2 кв. м. По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с огнем, - говорится в сообщении.

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