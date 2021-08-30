Младенец и пенсионерка попали под колеса авто в Павлодаре

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
У четырехмесячной девочки сотрясение головного мозга.
ДТП произошло во дворе жилого дома, передает zakon.kz.
У четырехмесячной девочки диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, – рассказали Pavlodarnews.kz в региональном управлении здравоохранения. – Она доставлена в детскую областную больницу.
У пострадавшей 75-летней женщины ушиб грудной клетки, костей таза, гематома правого коленного сустава. Лечение она проходит амбулаторно.
Сообщается, что при попытке скрыться водитель врезался в лавочку.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!