Младенец и пенсионерка попали под колеса авто в Павлодаре

У четырехмесячной девочки сотрясение головного мозга.

ДТП произошло во дворе жилого дома, передает zakon.kz.

У четырехмесячной девочки диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, – рассказали Pavlodarnews.kz в региональном управлении здравоохранения. – Она доставлена в детскую областную больницу.

У пострадавшей 75-летней женщины ушиб грудной клетки, костей таза, гематома правого коленного сустава. Лечение она проходит амбулаторно.

Сообщается, что при попытке скрыться водитель врезался в лавочку.

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