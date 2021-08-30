Казахстанские тхэквондисты завоевали три медали на международном турнире

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Казахстанские спортсмены завоевали одно серебро и две бронзы.
В эстонском Таллине завершился международный турнир по тхэквондо Tallin Open, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанская команда смогла отметиться тремя медалями.
На вторую ступень пьедестала поднялся Нурлан Мырзабаев в весе до 80 килограммов.
Смайыл Дуйсебай (до 87 килограммов) и Ерасыл Арапбай (до 68 килограммов) завершили соревнования с бронзовыми наградами.
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