Казахстанские тхэквондисты завоевали три медали на международном турнире

Казахстанские спортсмены завоевали одно серебро и две бронзы.

В эстонском Таллине завершился международный турнир по тхэквондо Tallin Open, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская команда смогла отметиться тремя медалями.

На вторую ступень пьедестала поднялся Нурлан Мырзабаев в весе до 80 килограммов.

Смайыл Дуйсебай (до 87 килограммов) и Ерасыл Арапбай (до 68 килограммов) завершили соревнования с бронзовыми наградами.

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