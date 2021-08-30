На севере заморозки: Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

Антициклон вызовет похолодание уже на востоке и юго-востоке страны.

Опубликован прогноз погоды по Казахстану на 31 августа – 2 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

Холодный антициклон из районов Атлантики, вызвавший понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться в восточном направлении. Также антициклон вызовет похолодание уже на востоке и юго-востоке страны.

Столбики термометров в дневные часы опустятся: на севере и востоке до 10-20 тепла, а на юго-востоке до 20-28 тепла. В ночные часы в северных районах: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На западные же регионы 2 сентября начнет влиять циклон из районов Баренцева моря, принося с собой дожди, грозы, и усиление ветра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!