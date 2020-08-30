Долг платежом красен

Напомним, что Лилия Рах – основательница магазина дорогих брендов Sauvage.

Освежим память казахстанцев общеизвестным фактом. В 2016 году Рах с подружкой и еще одной светской львицей Мири Паз похитили и насильно удерживали, периодически избивая, некоего Хамро Суванова, гражданина Узбекистана. Обеих дам суд приговорил к длительным срокам лишения свободы, но Лилии Рах удалось выкрутиться.

В январе 2017 года израильтянка Мири Паз осталась отбывать наказание самостоятельно. Рах от уголовной ответственности освободили – в связи с раскаянием и наличием несовершеннолетнего ребенка.

В 2012 году она взяла кредит, который должна была погасить в марте 2019 года. 10 сентября 2013 года Рах получила второй кредит сроком на 60 месяцев. В качестве залога было предоставлено пять нежилых помещений. общей площадью более 3 500 квадратных метров. Оба кредита были взяты в "Цеснабанке" и оформлены на компании, аффилированные с семьей Лилии Рах.

В результате нарушения Рах обязательств "Цеснабанк" принял решение о досрочном погашении ею займов. С тех пор между Рах и банком начались судебные тяжбы, завершившиеся в мае 2018 года.

Тогда в г.Нур-Султан было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Банка к Лилии Рах и к ее сыну и бывшему мужу, как к залогодателям, а также к принадлежащим им компаниям о взыскании задолженности. В результате семья Лилии Рах была признана судом должниками, с которых надлежало взыскать задолженность в несколько миллиардов тенге. Взыскание было обращено на заложенное имущество, в том числе на магазин Sauvage.

В октябре 2020 года Банк передал недвижимое имущество (магазин Sauvage) под управление своей дочерней компании ТОО "Jusan Development".

И вот с конца 2020 года ТОО "Jusan Development" долго и упорно ведет судебные тяжбы с прежними собственниками магазина, но теперь предметом спора стало истребование магазина из незаконного владения и пользования прежних собственников.

В мае 2021 года Медеуским районным судом города Алматы (именно в этом районе располагается магазин) иск ТОО "Jusan Development" был удовлетворен. По решению суда все находящиеся в помещении лица обязаны освободить магазин. В июле текущего года Алматинский городской суд оставил без изменения решение вышеназванного суда.

В настоящее время Л. Рах незаконно и необоснованно игнорирует вступившие законную силу судебные акты.

Лилия Рах, тем не менее, по настоящее время препятствует исполнению решения суда и не освобождает данное помещение. Более того, она не производит погашение по коммунальным расходам, налогам и не освобождает помещение. В настоящее время законный владелец нежилого помещения ежемесячно несет расходы около 2 миллионов тенге на содержание здания, а также налоги и имеет около 9 миллионов тенге в месяц упущенной выгоды. За весь срок невероятно затянутого процесса это не менее 150 миллионов тенге! Рах Л. своими действиями увеличивает дебиторскую задолженность, при этом, судя по всему, не планирует ее погашать и продолжает вести торговлю, зарабатывая, пользуясь чужим имуществом.

Упаковывать вещи Рах Л. и ее сотрудники начали только 23 августа, да и то лишь после появления сотрудников ТОО "Jusan Development" и частного судебного исполнителя. Начали сборы с подвала и дальних складов, где никто не ходит, но как только работники взыскателя покинули помещение, продавцы возвратились на свои места и продолжили обслуживать клиентов, как ни в чем не бывало. От помощи ТОО "Jusan Development" в предоставлении профессиональной компании, которая помогла бы упаковать и перевезти все, что принадлежит Рах, последняя отказалась.

25 августа Рах с подчиненными избрали новую тактику – как только на горизонте появились частный судебный исполнитель и представители нового собственника магазина, двери Sauvage закрылись, якобы он не работает.

27 августа очередная попытка законного владельца здания попасть в помещение магазина и вместе с частным судебным исполнителем наложить на него арест переросла в окрики самой Лилии Рах, ее сотрудниц, устроивших натуральное шоу на публику. Рах начала скандалить, ее подчиненные стали кричать на представителей ТОО "Jusan Development", активно провоцируя их.

В соцсетях они утверждают, будто имеется некий "судебный документ", в котором им разрешено занимать помещение магазина до 1 декабря 2021 года, хотя сам этот документ демонстрировать не спешат.

Известность Рах сложилась в самом начале "лихих" 90-х, в среде первых казахстанских "челночников", потянувшихся за границы за товарами народного потребления. Однако времена другие и никому в 21 веке не позволено почти три года пользоваться чужой недвижимостью, не платя при этом за нее ни копейки – потому что платит собственник.

Плюс к этому на Лилию Рах работают соцсети. Теперь Рах обвиняет банк в рейдерстве, имея, миллиардные долги перед ним и не выполняя вступившие в силу судебные акты в пользу банка.

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