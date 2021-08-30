Молодой боксер из Казахстана выиграл чемпионат Азии по боксу

Санжар Ташкенбай стал первым в составе молодежной сборной Казахстана, кому удалось завоевать золотую медаль на континентальном первенстве в Дубае.

Первый казахстанский боксер провел финальный бой на молодежном чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На турнире среди молодежи (2003-2004 г.р.) в финале в весовой категории до 48 килограммов выступил Санжар Ташкенбай. Его соперником был индиец Вишванат Суреш. Бой закончился победой Ташкенбая единогласным решением судей.

Таким образом, Санжар Ташкенбай стал первым в составе молодежной сборной Казахстана, кому удалось завоевать золотую медаль на континентальном первенстве в Дубае (ОАЭ).

Ташкенбай ранее становился чемпионом мира. Что касается турнира в Дубае, то вчера финальные бои провели юниоры (2005-2006 г.р.): юноши выиграли двенадцать медалей (четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых), девочки — тринадцать (четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовые).

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