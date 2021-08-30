Угрожал пистолетом: пьяный мужчина пытался украсть девушку в Алматинской области

Мужчина стрелял по ее защитникам из газового пистолета.

В поселке под Алматы вооруженный мужчина в нетрезвом состоянии приставал и угрожал незнакомым девушкам, сообщает zakon.kz.

Видео конфликта распространилось в социальных сетях. На кадрах молодые ребята скручивают руки мужчине. По словам девушек, "алкаш" выстрелил в парней, которые пришли к ним на помощь, и чуть не попал в одного из них.

До нас докопался и стал домогаться один алкаш. Потом на наш отказ он вытащил пистолет и стал угрожать. Когда он хотел увезти с собой нашу подругу, мы вызвали полицию, и двое парней помогли нам. Когда два парня хотели отобрать у него пистолет, он выстрелил и чуть не попал в одного из них. В итоге полиция приехала через 10 минут, - цитирует паблик слова участницы инцидента.

В полиции Алматинской области прокомментировали, что инцидент имел место около 3.30 30 августа по ул. Титова в поселке Отеген-Батыра Илийского района.

В ходе проверки установлено, что 29-летний житель Алматы приставал и угрожал газовым пистолетом 20-летней девушке. По просьбе девушки прохожие задержали хулигана и передали наряду полиции, после чего дебошир был доставлен в УП Илийского района.

Пострадавшая от подачи заявления отказалась и претензии ни к кому не имеет. В настоящее время газовый пистолет изъят. В отношении задержанного ведется разбирательство, зарегистрировано административное производство по ст. 482 КоАП РК (незаконное приобретение, передача, реализация, хранение, ношение физическими лицами оружия), - говорится в сообщении.

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