Не должны были взорваться: подполковник войсковой части о пожаре на складе в Жамбылской области

Все военнослужащие части порядка 100 человек были привлечены к мероприятиям в ходе данного происшествия.

Заместитель командира войсковой части 28349 подполковник Джилкибаев Руслан рассказал о тушении пожара на складе в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания, и были привлечены пожарные расчеты ДПС, рассказал подполковник Джилкибаев Руслан.

По его словам, причины взрывов должна установить комиссия, куда включены квалифицированные эксперты.

Онн также отметил, что пожарная команда воинской части с первых минут приступила к тушению пожара. Остальной личный состав помогал эвакуации жителей близлежащих домов, был привлечен для оцепления района происшествия, усиления охраны других объектов воинской части.

Все военнослужащие части порядка 100 человек были привлечены к мероприятиям в ходе данного происшествия.

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